بعد العشرين من آذار.. منخفض جوي يغير مشهد الطقس في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تأثر البلاد بمنخفض جوي ممطر مع نهاية الأسبوع القادم، بعد العشرين من آذار الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز،إن تأثير هذا المنخفض سيستمر لعدة أيام، مما يؤدي إلى تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، لاسيما في المناطق الشمالية والشرقية، فيما ستكون فرص الأمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة في باقي المناطق.

وأضاف، أن "المنخفض ما يزال قيد المتابعة، حيث لم تثبت تنبؤات حدوثه بدقة عالية، لكنه شبه ثابت"، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستبقى مستقرة خلال اليومين المقبلين، على أن تبدأ بالارتفاع الإضافي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ثم ترتفع تدريجياً بشكل تصاعدي.

من جانبها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل بعض المحافظات 30 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون صحواً مع ظهور بعض القطع من الغيوم، يتحول ليلاً إلى غائم ابتداءً من الأقسام الغربية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة"، مبينة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستكون على النحو التالي: بغداد، بابل، الديوانية، المثنى، وواسط 29°، أربيل 26°، كربلاء، ديالى، صلاح الدين، وكركوك 28°، ذي قار، وميسان 30°، والبصرة 31°.

وأضاف البيان أن "طقس السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون طقس الأحد صحواً مع بعض القطع من الغيوم في بعض مناطق الشمال والجنوب، ودرجات الحرارة سترتفع بعدة درجات في الوسط والشمال، بينما تبقى مقاربة في الجنوب".

وأشار البيان إلى أن "يوم الاثنين سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئي، مع انخفاض درجات الحرارة في الشمال وارتفاع طفيف في الوسط والجنوب".

وفي إقليم كوردستان، توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة غائماً جزئياً يوم الخميس، مع ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية، بينما يكون الطقس غائماً يوم غدٍ الجمعة مع ارتفاع طفيف بمقدار 1-2 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن الإقليم فستكون كالتالي: أربيل 25°، السليمانية 24°، دهوك 24°، زاخو 26°، حلبجة 21°، كركوك 26°، سوران 24°، حاجي عمران 14°، وكرميان 27°.