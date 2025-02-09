بعد العربية والكوردية.. اعتماد اللغة التركمانية بالمخاطبات الرسمية في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة صلاح الدين عاطف النجار، يوم الأحد، عن موافقة رئيس مجلس المحافظة وعلى اعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية.

وقال النجار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، وافق على اعتماد اللغة التركمانية كلغة ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين في المخاطبات الرسمية".

وأضاف النجار، أن "القرار جاءاستناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان خلال العام 2014 ووفقا للمادة 9 من القانون التي تنص على أن اللغة التركمانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان فيها كثافة سكانية".

وأشار النجار، إلى أن "الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقا لمنهجها الوطني واستنادا إلى الدستور العراقي النافذ".