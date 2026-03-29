بعد "العربية الحدث".. الإعلام والاتصالات العراقية تنذر "الجزيرة الإنكليزية"

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، توجيه إنذار إلى قناة "الجزيرة الإنكليزية" بسبب مخالفة مهنية وقانونية في أحد التقارير الإخبارية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وجهت الإنذار للقناة القطرية استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وذلك على خلفية مخالفة مهنية وقانونية تم رصدها في أحد التقارير الإخبارية المنشورة عبر منصات القناة بتاريخ 26 آذار/ مارس الجاري تناول تداعيات القصف الذي طال معسكر الحبانية في محافظة الأنبار.

وجاء القرار بناءً على تقارير الرصد الفني التابعة لدائرة التنظيم الإعلامي، التي شخّصت احتواء التقرير مضامين مخالفة لأحكام لائحة قواعد البث الإعلامي، وبما يتعارض مع معايير الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وينطوي على طرح من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أنها بناءً على ذلك، قررت أيضاً إلزام القناة بحذف التقرير المخالف من جميع منصاتها الرقمية، أو بث توضيح رسمي يصحح المعلومات الواردة فيه بما ينسجم مع المعطيات المعتمدة والموقف الرسمي للدولة العراقية.

وشددت الهيئة على أن استمرار مثل هذه المخالفات سيعرض القناة لإجراءات تنظيمية أشد وفق القوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك تعليق النشاط داخل العراق في حال تكرارها.

وأكدت على أن مدى التزام القناة بتنفيذ هذه الإجراءات، ومراجعة سياستها التحريرية بما يتوافق مع القوانين العراقية، سيُعد معياراً أساسياً في تقييم عملها مستقبلاً.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية جملة من القرارات الانضباطية بحق عدد من الإعلاميين، تضمنت منع الظهور الإعلامي وإنذاراً رسمياً، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالضوابط المهنية.

وبحسب 3 وثائق رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قررت الهيئة منع ظهور الإعلامي حسام الطائي، في وسائل الإعلام، لمدة 90 يوماً، مشيرةً إلى أن القرار جاء على خلفية مخالفته لضوابط النشر.

كما أصدرت الهيئة، إنذاراً بحق الإعلامي أحمد عبد السادة، داعيةً إياه إلى الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة وتجنب تكرار المخالفات مستقبلاً.

وفي سياق متصل، شمل قرار آخر منع ظهور الإعلامي نزار حيدر لمدة 30 يوماً، ضمن إجراءات مشابهة تهدف إلى ضبط الأداء الإعلامي والالتزام بالخطاب المهني المسؤول.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات تشخيص مخالفة في أحد التقارير التلفزيونية التي بثتها قناة "العربية الحدث" الفضائية يوم أمس السبت.