سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T21:29:54+0000
بعد العاصفة الترابية.. سلسلة حرائق واسعة داخل كربلاء واستنفار في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ نشبت النيران في عدة مواقع مساء الثلاثاء في محافظة كربلاء، بالتزامن مع عاصفة ترابية ضربت المحافظة.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز. أن سلسلة الحرائق بدأت قرب فندق البارون داخل بساتين ودور سكنية نتيجة شدة الرياح وسقوط الأسلاك الكهربائية، لتمتد النيران صوب بساتين أخرى.

وأضاف أن مدير عام الدفاع المدني توجه الى كربلاء، وأوعز بإرسال إسناد من محافظة بابل والنجف والديوانية بعد استنفار كامل لفرق الدفاع المدني.

اجتاحت عاصفة ترابية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء محافظة كربلاء وسط إعلان حالة الإنذار من قبل السلطات المحلية.

وقال مسؤول إعلام صحة كربلاء، عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وجهت كوادرها الطبية بإعلان حالة الانذار تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة بسبب اقتراب عاصفة ترابية من المحافظة.

من جانبهم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة وصلت إلى حدود محافظة النجف من جهة الصحراء، وباتت الرؤية هناك شبه معدومة.

وأشار الشهود إلى أن العاصفة الترابية تتجه الى مركز المحافظة.

related

منظمة العفو الدولية تستعرض "مشاهد مروعة" لـ"استخدام القوة المميتة" في كربلاء

Date: 2019-10-31 18:06:24
منظمة العفو الدولية تستعرض "مشاهد مروعة" لـ"استخدام القوة المميتة" في كربلاء

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

Date: 2019-10-05 13:37:31
ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

كربلاء تغلق ابوابها امام زوار دول كورونا

Date: 2020-02-25 09:48:26
كربلاء تغلق ابوابها امام زوار دول كورونا

اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

Date: 2019-10-10 13:21:45
اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

بالصور.. متظاهرون يحرقون مخيم المدرسي

Date: 2019-12-16 20:38:52
بالصور.. متظاهرون يحرقون مخيم المدرسي

كربلاء تغلق حدودها أمام الزوار لمدة أسبوع

Date: 2020-03-05 20:50:14
كربلاء تغلق حدودها أمام الزوار لمدة أسبوع

العراق يسجل أول إصابة بكورونا بين كوادر الصحة

Date: 2020-03-08 20:23:57
العراق يسجل أول إصابة بكورونا بين كوادر الصحة