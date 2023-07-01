بعد الزراعة والمواشي.. ضحية جديدة لشح المياه وتحذير من أمراض "خطيرة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت السلطات المحلية في محافظة ميسان، اليوم السبت، رصدها نفوق الاسماك بنهر العز في قضاء المجر الكبير، محذراً من ظهور "أمراض خطيرة" في ذات الوقت.

وقال قائممقام القضاء، احمد عباس لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الرقابية المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في القنوات الاروائية التابعة لنهر العز في قضاء المجر الكبير"، لافتا إلى ان "هذا النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه نقص المياه بشكل كبير في المنطقة".

واضاف عباس، ان "القضاء والمناطق التابعة له يشهد تراجعاً مرعباً في الكميات المائية المجهزة له"، مشيراً إلى ان" الزراعة اختفت هذا الموسم في الصيف، بسبب عدم وجود المياه".

وبين قائممقام قضاء المجر الكبير، ان "كافة المؤشرات تدل على ان الوضع في الايام المقبلة سيكون شحيح مائيا ونحذر من ظهور امراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه".

ويعاني العراق من أزمة مياه حادة منذ سنوات عدة إلا أنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار الفرعية والروافد والأهوار الجنوبية.

كما انخفضت مناسيب المياه في نهريّ دجلة والفرات لتصل في بعض المناطق والمحافظات إلى ما دون المتر وبإمكان الإنسان الوصول إلى ضفتيّ النهر مشياً على الأقدام.