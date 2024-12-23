بعد الداخلية.. العمل العراقية تتحرك على وزارتين لتشغيل العاطلين المسجلين لديها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الاثنين، التنسيق مع وزارتي العدل والثقافة للاستفادة من الشباب العاطلين عن العمل والمسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية للحصول على فرص عمل حقيقية لهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت على عام 2024 عام العمل، حيث هناك الكثير من المشمولين بالحماية الاجتماعية وهم قادرون على العمل".

وأوضح العقابي، أنه "بعد موافقة رئيس الوزراء وعقد اجتماعات مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، تم التعاقد من هم بسن 18-25 عاماً، وبلغت أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والذين تم التعاقد معهم من قبل وزارة الداخلية أكثر من 20 ألف شخص، وهم يعملون حالياً بصفة عقد في الوزارة".

وكشف العقابي، عن "وجود تنسيق بين وزارة العمل وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من الشباب العاطلين عن العمل والمسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية للحصول على فرص عمل حقيقية لهم، خاصة للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى توفير حياة كريمة ولائقة لهم".

وأكد، أن "التحرك الحالي هو على وزارتي العدل والثقافة لتوفير فرص عمل للمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية، لكن لم يتم بعد تحديد السن والتحصيل الدراسي كما حدث مع عقود وزارة الداخلية".