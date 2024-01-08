بعد الحريق.. السوداني يوجه بسحب يد المسؤولين في مستشفى النسائية بالديوانية

شفق نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين، بمحاسبة المقصرين إثر اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة الديوانية.

وفي وقت سابق؛ افاد مصدر أمني في محافظة الديوانية يوم الاثنين بوفاة واصابة نحو 36 طفلا بينهم 3 رجال اثر حريق اندلع في مستشفى النسائية والأطفال بالمحافظة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه، خلال اتصال هاتفي مع وزير الصحة ومحافظ الديوانية، بسحب يد المسؤولين المقصرين في حادثة حريق مستشفى الولادة في الديوانية".

وأضاف البيان؛ أن السوداني وجه ايضا بـ"إحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق".

وكان مصدر مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز؛ بأن وزير الصحة وجه بإعفاء مدير المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.