بعد الحريق الثاني.. السوداني ووزير داخليته يصلان مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى مطار بغداد الدولي برفقة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، للإطلاع على تفاصيل حادث الحريق الثاني الذي أتى فجرا على صالة بالمطار.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن السوداني والشمري أجريا زيارة لمطار بغداد الدولي لتفقد مكان الحريق الذي اندلع، فجر اليوم، ولمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في المطار.

وصباحاً، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

ونشب، فجر اليوم الخميس، حريق كبير في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.