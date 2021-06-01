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بعد الجسرين.. محتجو الناصرية يغلقون دوائر حكومية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T08:14:47+0000
بعد الجسرين.. محتجو الناصرية يغلقون دوائر حكومية

شفق نيوز/ اغلق محتجون غاضبون في ذي قار، اليوم الثلاثاء، عدداً من مباني الدوائر الحكومية بالمحافظة ومنعوا الموظفين من الدوام، وذلك بعد اغلاقهم "جسرين مهمين" للمطالبة بـ"التعيين".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، أن عدداً من المحتجين أقدموا، صباح اليوم، على إغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار ومنعوا الموظفين من الالتحاق بعملهم، مبيناً أن المحتجين الذي أغلقوا المديرية بعضهم من موظفي التربية ذاتها مطالبين بإعادة فتح التقديم للدراسات العليا.

وأشار مراسلنا، إلى أن عدداً آخر من المحتجين أغلقوا دوائر ديوان المحافظة ونقل الصلاحيات.  

وكان العشرات من خريجي الجامعات  قطعوا، صباح اليوم، جسري النصر والزيتون وسط الناصرية، للمطالبة بتحقيق مطالب أقرانهم من المعتصمين.

وبحسب مراسلنا، فأن القطع تسبب بزحام شديد في بقية شوارع مركز المحافظة، ما أدى إلى تأخير التحاق العشرات بوظائفهم.

ويعتصم العشرات من خريجي الجامعات "العاطلين عن العمل" أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة.

 

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