بعد الجدل المثار.. المدير يكشف أسباب إبرام مطار البصرة الدولي عقداً مع شركة لبنانية

شفق نيوز- البصرة

وجه مطار البصرة الدولي، يوم الأربعاء، شركات الطيران العاملة في المطار بتحويل الأعمال الأرضية والخدمات المناطة بهم إلى شركة "شارتر" اللبنانية وفق العقد المبرم مع دائرة المطارات العراقية.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "مطار البصرة الدولي ألزم الشركة اللبنانية بتنفيذ خدمات النقل والشحن الجوي والأرضي وفق معايير حديثة ومتطورة، بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي".

وبهذا الصدد قال مدير المطار حسن عبد الهادي للوكالة، إن "شارتر اللبنانية تتعامل مع أكثر من 35 مطاراً حول العالم، وتم التعاقد معها بعد انتهاء العقد السابق مع الشركة العراقية المحلية التي كانت تقدم هذه الخدمات".

وأضاف، أن "الشركة اللبنانية لا تتدخل في أي عمل إداري داخلي للمطار مثلما يروج له حالياً، وعملها يقتصر فقط على الخدمات الأرضية لشركات الطيران، ومعداتهم متطورة وحديثة وتواكب المطارات العالمية".

وأكد عبد الهادي أن "الهدف من العقد هو رفع مستوى الخدمات الأرضية وتوفير كفاءة أفضل، مع الحفاظ على المال العام وضمان سير العمل بشكل سلس ومنظم وفق المعايير الدولية".