بعد "التشارجر".. شرطي مرور ينهي حياة بائع جوّال في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمصرع مواطن إثر اصطدام سيارة شرطة المرور بـ"عربة فواكه" في سوق النبي يونس وسط مدينة الموصل، وذلك بعد حادث يبدو مشابها في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع عندما فقدت سيارة المرور السيطرة واصطدمت بعربة الفواكه التي كان يديرها أحد الأشخاص، مشيرا الى نقل صاحب العربة إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة هناك متأثراً بجراحه.

وتعكف السلطات المحلية على فتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمس الثلاثاء، أطلق منتسب في شرطة مرور بغداد النار على سيارة مخالفة نوع ( تشارجر) في منطقة العلاوي وسط بغداد، مما أدى لإصابة مواطن بطلق ناري في صدره.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن شرطة الكرخ قبضت على الشرطي وصاحب السيارة في منطقة قريبة من متنزه الزوراء.