بعد التدقيق الأمني.. دمج 2000 اسرة للدواعش مع مجتمعاتها في صلاح الدين

شفق نيوز/ اكدت ادارة قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، يوم الثلاثاء، نجاح برنامج دمج اسر الدواعش في مناطقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والامنية والقضائية خلال العامين الماضي والحالي.

وقال قائممقام الشرقاط علاء الشعيب، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة الشرقاط والمحافظة وبتوجيهات حكومية نجحت في عودة اندماج نحو 2000 اسرة من اسر الدواعش المتورطين باعمال العنف والقتل والتدمير خلال الفترات الممتدة 2014 - 2016 وفق برنامج تدقيق امني واستخباري مكثف".

واكد الشعيب ان "عودة اسر الدواعش واندماجها مجتمعيا تمت وفق إجراءات قانونية وامنية للتأكد سلامتها وعدم تورط أفرادها العائدين باعمال ارهابية"، مشيرا الى ان "الاسرة المندمجة لم تتعرض للتهديد او مطالب عشائرية او اي مشاكل اخرى".

وكشف عن وجود "مئات الاسر من ذوي الدواعش لم تعد حتى الان بسبب تورطها باعمال ارهابية او دعمها لتنظيم داعش ما منعها من العودة بأي شكل كان"، لافتا الى دور المنظمات الانسانية والمؤسسة العشائرية "بإثبات براءة العائدين وضمان حقوق الضحايا والمتضررين من ممارسات الارهاب بشتى اشكالها".

واضاف "باب العودة مفتوح لكل اسرة بريئة من افكار الارهاب بعد التأكد من سلامتها الامنية والقانونية"، منوها الى انه "لا يمكن لاي جهة او سلطة ان تعلو فوق ارادة الاهالي وذوي الضحايا ولا عودة لكل من يمت للارهاب والافكار المتطرفة بصلة".

واطلقت محافظة صلاح الدين وباشراف الحكومة الاتحادية برنامج الاندماج الاجتماعي للاسر المتورط ابنائها مع تنظيم داعش خلال الاعوام الممتدة 2014 - 2017 وفق شروط وضوابط امنية واجتماعية.