بعد البلديات.. حملة واسعة لرفع التجاوزات عن سكك الحديد في العراق

شفق نيوز/ نفذت الشركة العامة لسكك حديد العراق، يوم الخميس، حملة واسعة لإزالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خطوط السكك.

وقال مدير الشركة طالب الحسيني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحملة جاءت بعد اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إطلاق عملية شاملة لرفع التجاوزات على أملاك الدولة في جميع أنحاء البلاد، بعد اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس عبير الخفاجي.

وبين ان اللجان المختصة باشرت بحملة ازالة التجاوزات على خطوط السكك فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين.

وتوعد الحسيني بفرض القانون ورفع ملفات المتجاوزين الى القضاء عبر مراكز الشرطة في المناطق المشمولة بذلك، لاسيما بعد استحصال جميع الموافقات القانونية والاصولية الخاصة بدعاوى التجاوزات على اراضي ومحرمات السكك.

واشار الى ان الهدف من هذه الحملة تأمين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع خدمة للصالح العام.

وكان مصدر طبي في محافظة كربلاء، قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ يوم امس الاول الثلاثاء، بأن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية.

وعلى إثر ذلك، أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومعه وزير الداخلية عثمان الغانمي، زيارة إلى محافظة كربلاء، بعد أقل من 24 ساعة على قيام أحد المتجاوزين بقتل مدير بلدية المحافظة "المهندس عبير سليم".

والتقى الكاظمي، بعائلة الشهيد المغدور، فيما تعهد بأن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وأن السلطات ستكون أكثر شدة مع المتجاوزين.

وأطلق الكاظمي، حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء العراق حملت اسم (البطل عبير).