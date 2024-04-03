بعد البصرة.. سائق عجلة يدهس طالبين في النجف

شفق نيوز/ تعرض طالبان في إحدى محافظة النجف، يوم الأربعاء، لحادث دهس، في حادثة هي الثانية من نوعها بعد "فاجعة البصرة".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة دهس طالبين اثنين من مدرسة الأزهر أثناء خروجهما من الدوام في حصيلة أولية للحادث".

وبين المصدر، أن "المدرسة تقع على طريق (البو حداري) العام قرب معهد التقني في الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

ولفت المصدر الى انه "تم نقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، وإيقاف السائق على ذمة التحقيق من قبل الأجهزة الامنية".

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من حادث مماثل وقع في مدينة الهارثة بمحافظة البصرة، حيث لقي 6 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرون، بحسب قائممقام الهارثة في البصرة، نذير الشاوي، الذي أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"