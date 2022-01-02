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بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T16:22:51+0000
بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بابل، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية، ليوم غد الاثنين.

وذكر محافظ بابل في بيان، "تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الأليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والامنية منها".

واعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

يشار إلى أنه في فجر يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020 تم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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