بعد الانتخابات.. افتتاح مركز لتلقيح النازحين في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت إدارة مخيم آشتي للنازحين في السليمانية، يوم الأربعاء، عن اكتمال الاستعدادات الخاصة بافتتاح مركز لتلقيح النازحين في المخيم ضد فيروس كورونا.

وقالت مديرة المخيم بخشان توفيق لوكالة شفق نيوز، إن "كافة الاجراءات الخاصة بفتح مركز للتلقيح في مخيم آشتي اكتملت، وسيتم افتتاح المركز بعد الانتخابات المبكرة".

واشارت أن المركز سيتم افتتاحه بالتعاون مع مديرية صحة المحافظة وعدد من المنظمات العالمية بهدف السيطرة على انتشار الوباء بين النازحين وتقليل الزخم على المراكز في مناطق المحافظة.

وأضافت توفيق أن المركز سيستوعب جميع النازحين المتواجدين في المخيم من أهالي صلاح الدين والعوائل الايزيدية.