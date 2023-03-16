"بعد الاتفاق".. "الإصلاح" تعود لسيطرة القوات الامنية والحكومة المحلية تطالب بإعفاء القائممقام

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بقضاء الإصلاح، شرقي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن عودة الوضع الامني في القضاء الى طبيعته، فيما أكد أن الحكومة المحلية خاطبت مجلس الوزراء لإعفاء قائممقام القضاء تنفيذا لمطالب المتظاهرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأمور عادت إلى طبيعتها في قضاء الإصلاح، شرقي الناصرية، بعد سيطرة القوات الامنية على الوضع، فيما تواصل الوفود النيابية زيارة القضاء للاطلاع على الوضع الخدمي فيه".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية وضمن الاتفاق مع المتظاهرين أطلقت سراح 12 شخصاً، فيما سيتم إطلاق سراح 3 آخرين يوم الاحد المقبل، لدى جهاز مكافحة الارهاب"، لافتاً إلى أن" هناك قرابة 14 مطلوباً من أبناء القضاء وفق المادة 4 إرهاب، الا انهم لم يسلموا انفسهم للأجهزة الامنية وهم بانتظار تنفيذ قرار التسوية الذي يقضي بتحويل قضاياهم إلى مركز شرطة القضاء بدلاً من جهاز مكافحة الإرهاب".

واشار المصدر، إلى ان" قائممقام القضاء، أحمد الرميض، غادر القضاء بإجازة مفتوحة منحتها له الحكومة المحلية بالمحافظة، من اجل تهدئة الأوضاع"، موضحاً ان" المتظاهرين ابلغوا الوفود الحكومية التي زارت القضاء خلال الساعات الماضية، بان مطلبهم الوحيد بات هو إقالة الرميض من منصبه، فيما خاطبت الحكومة المحلية بالمحافظة أمانة مجلس الوزراء لغرض اعفاء الرميض من منصبه".

وتابع المصدر حديثه، ان" الدفعات المائية دخلت إلى القضاء بعد ازمة الجفاف التي تعرضت لها خلال الايام الماضية ".

وكان شهود عيان في محافظة ذي قار أفادوا ، أمس الأربعاء، بسقوط قضاء الاصلاح، شرقي المحافظة، بيد متظاهرين غاضبين نتيجة انقطاع المياه عنهم، فيما بيّنوا أن سبب تطور الاوضاع في القضاء يعود لانقطاع المياه عن الاهالي في القضاء منذ اكثر من 10 ايام".