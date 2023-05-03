بعد اكثر من شهرين على الاغلاق.. كركوك تعيد فتح جسر داقوق امام الشاحنات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية طرق وجسور كركوك، يوم الاربعاء، عن اعادة فتح الممر الاول لجسر داقوق على طريق بغداد امام الشاحنات بعد اغلاقه لاكثر من شهرين لاسباب فنية.

وقال مدير الدائرة قاسم حمزة البياتي، لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة والطرق والجسور اعادوا فتح ممر الذهاب بغداد - كركوك امام الشاحنات وفق محددات وزن معتمدة بعد اغلاقه اواخر شباط الماضي بسبب صيانة في احد ركائز الجسر جراء السيول".

وبين البياتي ان دائرته بدأت منذ نحو شهر بإعمار تخسفات ممر الاياب "الممر القديم" والتي تستغرق 6 - 8 اشهر، بعدها سيتم افتتاح الجسر بممريه الذهاب والاياب.

وجسر داقوق جسر تاريخي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك شمالي العراق، أمرَ ببنائه الوالي مدحت باشا سنة 1883، واكتمل بناؤه بعد عشر سنوات، وسُمي جسر داقوق العثماني، مبني بحجر الجبال، ويتكون من 12 فتحة مقوسة ومقببة، يجري من تحته نهر جاي داقوق، طول الجسر تقريباً 365 متراً، وعرضه سبعة أمتار.