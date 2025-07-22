بعد اقتحام مبناها.. بلدية الناصرية تقاضي شرطة ذي قار (وثيقة وفيديو)

شفق نيوز– ذي قار

قدمت مديرية بلدية الناصرية في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، شكوى جزائية رسمية إلى قيادة شرطة المحافظة ضد قوة أمنية اتهمتها باقتحام مبنى المديرية وتهديد موظفيها بالسلاح.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ذكرت المديرية أن "الحادثة وقعت بتاريخ 21 تموز 2025، عندما اقتحمت قوة أمنية ترتدي الزيين العسكري والمدني وتحمل السلاح مبنى البلدية، وقامت بالتجاوز على الموظفين وإرهابهم"، واصفة التصرف بـ"الاستفزازي وغير القانوني".

وأضافت المديرية أن "عناصر القوة وجهوا عبارات تهديد وإهانة بحق المنتسبين دون وجود أي أمر قضائي أو مذكرات قبض"، مشيرة إلى أن "الواقعة تُعد انتهاكاً صارخاً لحرمة مؤسسات الدولة".

وأكدت بلدية الناصرية أنها أرفقت مع الشكوى قرص فيديو يحتوي على تسجيلات من كاميرات المراقبة توثق تفاصيل الحادثة، داعيةً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا "الاعتداء الصارخ".