بعد افتضاح خيانته.. زوج يحرق زوجته ويهرب في تكريت

شفق نيوز– صلاح الدين

شهدت مدينة تكريت جريمة مروّعة، اليوم الأربعاء، بعدما أقدم رجل على سكب مادة النفط الأبيض على زوجته وإضرام النار فيها، ما تسبب بإصابتها بحروق بالغة من الدرجة الثالثة.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن الضحية نُقلت إلى مستشفى تكريت العام وهي بحالة حرجة، حيث غطت الحروق معظم أنحاء جسدها، وما تزال تحت العناية المركزة وسط محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ حياتها.

وفي التفاصيل، ذكر أحد أقارب الضحية وتدعى ريم، لوكالة شفق نيوز، أن الزوج المدعو (س. م.) قام بسكب النفط الأبيض على زوجته داخل مطبخ المنزل الكائن في مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين)، وأشعل النار بجسدها قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة، تاركاً خلفه أربعة أطفال دون معيل.

من جانبه، قال الناشط في صلاح الدين موسى عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الجريمة تمثل مؤشراً خطيراً على تنامي العنف الأسري في المجتمع، موضحاً أن سبب الحادثة يعود إلى اكتشاف الزوجة خيانة زوجها، وعند مواجهته بعلاقاته النسائية انهال عليها بالضرب ثم أقدم على إحراقها.

بدوره، أوضح الخبير القانوني عباس خليل، لوكالة شفق نيوز، أن ما أقدم عليه الزوج يُعد وفق القانون العراقي جريمة شروع بالقتل العمد إذا نجت الضحية من الموت، أما في حال وفاتها فإن التهمة تتحول إلى القتل العمد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار إلى أن الحادثة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي والناشطين، الذين تساءلوا عن غياب الأصوات المدافعة عن حقوق النساء إزاء مثل هذه الانتهاكات، مطالبين بمحاسبة الجاني وإنزال أقصى العقوبات بحقه.