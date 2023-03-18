بعد افتتاح 82 مدرسة.. ذي قار بحاجة الى 800  مبنى للوصول الى الدوام الأحادي

شفق نيوز/ افتتح محافظ ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، 82 مدرسة مختلفة السعات في المحافظة ، فيما أكد الحاجة لـ 800 بناية حكومية للوصول الى الدوام الاحادي.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحافظ محمد هادي الغزي افتتح اليوم، 82 مدرسة مختلفة السعات، في عموم مناطق المحافظة والتي تم تنفيذها ضمن خطة تنمية الأقاليم، وذلك بحضور وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري.

ونقل البيان عن المحافظ، أن "المحافظة سبق وأن أحالت مايقارب 130 مدرسة وملحق ومجاميع صحية ضمن تنمية الاقاليم، في خطوة تهدف لفك الاختناق في الصفوف والدوام المزدوج، مشيراً إلى أن العجز يصل إلى نحو 800 بناية حكومية للوصول الى الدوام الأحادي في كل مدارس المحافظة .

واضاف المحافظة ان "وزير التربية اطلع على ملخص الملف التربوي في المحافظة، واثنى على الدور الكبير الذي لعبته الإدارة المحلية في تعزيز الملف التربوي والتعليمي لا سيما بناء المدارس وتجهيز المستلزمات المدرسية" .