بعد افتتاح 42 مدرسة.. السوداني: العراق بحاجة لثمانية آلاف مبنى مدرسي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يوم الأثنين، حاجة البلاد لثمانية آلاف مبنى مدرسي، فيما أعلن إنشاء "صندوق العراق للتنمية" ضمن الموازنة العامة للعام 2023، مشيرا الى أنه يتضمن صناديق فرعية تخص السكن والتربية.

وأعلن السوداني، اليوم افتتاح 42 مدرسة والمباشرة في تنفيذ 250 مدرسة في عموم مديريات تربية محافظة بغداد

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني افتتح، صباح اليوم، متوسطة النبلاء في مديرية تربية الكرخ الثانية، ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسياً، في عموم مديريات التربية في محافظة بغداد.

وحيّا السوداني، وفق البيان، رفع علم العراق في ساحة المبنى، وبدء الدوام الرسمي في المدرسة، التي تُعد واحدة من 42 مدرسة جديدة تم افتتاحها اليوم في وقت واحد في عموم أقضية محافظة بغداد ونواحيها، وقد جرى إتمام 87 منها وبدأت الدراسة فيها خلال هذا العام كما أعلن عن المباشرة بتنفيذ 250 مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطة محافظة بغداد

ونقل البيان عن السوداني تأكيده في كلمة له، عدم إمكانية إحداث نهضة جذرية في البلد وتحقيق تنمية حقيقية في الخدمات ما لم يكن البدء من إصلاح العملية التربوية، التي تواجه إشكالية كبيرة تتمثل في شحة المباني المدرسية، والدوام الثلاثي والرباعي، إضافة إلى وجود مدارس كرفانية وطينية في بعض المناطق، لذلك وضع البرنامج الحكومي اولوية خاصة للنهوض بواقع التربية والتعليم.

وأوضح أن قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية، وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية. وأكد أن العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي.

ووجه السوداني وزير التربية بضرورة الاهتمام بالملاكات التربوية والتعليمية، وإشراكهم بالدورات التطويرية الحقيقية فضلا عن الحاجة المستمرة لمراجعة المناهج، وبما يتوافق مع معايير التحديث ومنظمة اليونسكو.

واطلع خلال الاحتفال على بثّ مباشر لافتتاح المدارس الأخرى، بحضور وزير التربية ومحافظ بغداد وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار بيان مكتب السوداني، إلى أن متوسطة النبلاء كانت من المدارس الكرفانية التي هُدّت وتم تشييد مبنى مدرسي نظامي بدلاً عنها بالمواصفات النموذجية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19- كانون الأول-2022