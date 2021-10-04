بعد افتتاح صندوق إعمار ذي قار.. الكاظمي يتعهد بمشاريع كبرى

شفق نيوز / نوه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، إلى أن محافظة ذي قار، مقبلة على مشاريع بنى تحتية وفوقية كبرى، فيما تعهد بعدم توقف إعمار المحافظة حتى تكون في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتاريخها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الكاظمي خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، "عزمنا على إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى".

وأضاف أن "هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة، مشيراً إلى أن الحكومة تعهدت بـ"المضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله إلى جنوبه، ولم تبالِ بقصر عمرها، وهمها الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزته".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن "في ذي قار بدأ الحرف، وهي مهد الحضارات، ولا يمكن أن تبقى محافظات البلد في معاناة ولاسيما أبناء ذي قار الأعزاء على القلوب"، مردفاً بالقول "في أول زيارة لذي قار، عقدنا جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تشكلت منها لجنة تتابع عمل المشاريع أولاً بأول، ووجهت الأجهزة الحكومية بضرورة مضاعفة الجهد، ورفع وتيرة العمل، وإنجاز المشاريع المتوقفة خلال فترة قصيرة".

وتابع الكاظمي، أن "اللجنة الحكومية نجحت في افتتاح جسر النصر المتوقف منذ 9 سنوات، وإعادة إكساء ما يسمى بـ(طريق الموت) خلال أقل من شهر، ووصلت إلى ما نسبته 96% من المشاريع، فضلاً عن الإطلاق التجريبي لمشروع ماء الإصلاح-الجبايش، الذي سيوفر ماء الإسالة لنحو 230 ألف نسمة".

واستدرك: "كما أصدرنا قرارات عدة بشأن مكافحة الفساد والشركات المتلكئة والوهمية، وسحبنا إجازات الاستثمار لكل الشركات التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 35% من العمل؛ مما ساعد على إنجاز 28 مبنى مدرسياً، والتحضير لتسلّم 33 مبنى مدرسياً آخر في عموم المحافظة".

وأوضح أن حكومته تمكنت من "افتتاح المستشفى التركي المتوقف منذ 10 سنوات، وافتتاح جسر ذي قار الكونكريتي المتوقف منذ سنتين، كما وضعت حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية، الذي سيجعل من المحافظة محطة وقبلة للسياحة الدينية التأريخية، وقد باركها قداسة بابا الفاتيكان خلال زيارته لزقورة أور ومقام النبي إبراهيم (ع)".

وأشار الكاظمي، إلى أن "المحافظة شهدت أيضاً، افتتاح محطة كهرباء الناصرية المركبة، وكذلك افتتاح المدينة الصناعية وفيها مئات المصانع وفق ما يخصصه صندوق إعمار ذي قار".

وأكد أن "العمل بدأ فعليا بمحافظة ذي قار، عبر الإحالة المباشرة لأكثر من 100 مشروع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة"، مبيناً أن "المحافظة مقبلة على حملة إعمار كبرى؛ لأجل هدف واحد هو خدمة مواطني ذي قار وتلبية مطالبهم الحقّة".