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بعد افتتاحه بشكل مؤقت.. ديالى تغلق طريقاً استراتيجياً يربطها بكوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-15T07:13:23+0000
بعد افتتاحه بشكل مؤقت.. ديالى تغلق طريقاً استراتيجياً يربطها بكوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بإغلاق طريق بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة والذي يربط بإقليم كوردستان لاستكمال أعمال الإنجاز الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان طريق بحيرة حمرين تم افتتاحها بشكل مؤقت خلال عطلة العيد لتسهيل حركة المواطنين واعيد اغلاقه مجددا لاستكمال أعمال الإنجاز، حيث تجاوزت 78%".

واكد مدير طرق وجسور ديالى هاني غازي لوكالة شفق نيوز ان طريق بحيرة حمرين افتتح مؤقتا لتسهيل حركة المواطنين، خلال ايام عيد الاضحى يكتمل انجازه بشكل تام حتى الآن"، مبينا أن "مراحل العمل ستنجز خلال الفترات القادمة".

وأعلنت ديالى قبل أشهر عدة المباشرة بأعمال إكساء طريق بحيرة حمرين مع ملحقات هندسية اخرى بكلفة أكثر من 3 مليارات دينار وبطول يزيد على 10 كم.

ويعد طريق بحيرة حمرين ممراً برياً مهماً بين بعقوبة وخانقين، مروراً بقضاء المقدادية وصولاً الى اقليم كوردستان، وهو الأقرب إلى مدن وقرى حوض حمرين التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة.

وتسببت الفيضانات والسيول التي تدفقت الى بحيرة حمرين عام 2019 بتضرر الطريق وتكسره وخروجه عن الخدمة

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