بعد اعتقال عصابة سرقته.. فقدان كتاب "التوراة" الأثري بين جهات "رسمية"

شفق نيوز – ديالى/ كركوك

كشف مصدران مطلعان في ديالى وكركوك، يوم الاثنين، عن فقدان كتاب أثري يُعتقد أنه نسخة من "التوراة"، كان قد ضُبط بحوزة عصابة متهمة بالمتاجرة بالآثار، تضم ثلاثة رجال عراقيين وامرأة سورية، تم اعتقالهم سابقاً في محافظة كركوك.

وقال المصدران في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين تم توقيفهم قبل عدة أشهر في كركوك، بعد صدور مذكرة قبض بحقهم بتهم تتعلق بالإتجار غير الشرعي بالآثار، وتم نقلهم إلى محافظة ديالى لاستكمال التحقيق معهم، بناءً على دعوى قضائية مقدمة ضدهم".

وأضافا أن "ضمن المضبوطات التي نُقلت مع المتهمين كان كتاباً أثرياً يُعتقد أنه نسخة من التوراة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار للتدقيق فيه ومعرفة ما إذا كان أصلياً أم مقلداً".

وتابع المصدران "الكتاب فُقد لاحقاً خلال تداوله بين دوائر التحقيق في العاصمة بغداد، دون أن تُعرف الجهة التي اختفى فيها أو مكان وجوده الحالي".

ولفتا إلى أن "غياب هذا الأثر الديني والتاريخي أثار استغراب الجهات التحقيقية في ديالى التي أعادت المتهمين إلى كركوك للتحقيق المكاني معهم، لكن دون الكتاب المفقود".

وأكد المصدران، أن "التحقيقات ما تزال جارية مع أفراد العصابة، بينما تواصل دائرة الآثار والتراث متابعة مصير الكتاب الغامض"، مضيفان "الكتاب كان محفوظاً داخل صندوق أثري ويضم صفحات منقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي، ويُعتقد أنه يعود إلى حقبة تاريخية قديمة".

وكانت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت في 25 تموز/ يوليو 2024، عن "القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم كتاب أثري في محافظة كركوك"، مشيرة إلى أن "المتهمين اعترفوا صراحة بمحاولتهم المتاجرة بالكتاب"، وتم توقيفهم حينها وفق المادة 44 من قانون الآثار والتراث.

وعلى مدى السنوات الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية المختلفة من إحباط محاولات لتهريب نسخ نادرة وأثرية لـ"التوراة"، وأحد هذه النسخ جرت عدة محاولات لتهريبه خارج العراق إلا أنه تم إحباط تلك المحاولات وبعضها كان بتدخل من جهاز المخابرات العراقي.

ومن أبرز تلك العمليات ما أعلنت عنه هيئة النزاهة الاتحادية في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2019، عن تفاصيل عملية إحباط تهريب آثار نفذتها ملاكاتها في ذي قار، مؤكدة ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة كان معدة للتهريب خارج العراق مقابل مبلغ مالي ضخم.

وقال معاون المدير العام لشؤون التحقيقات ومدير مكتب تحقيق ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في حينها، مكتب تحقيق ذي قار تلقى في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إخباراً يتضمن وجود عملية لتهريب قطع آثار لقاء مبلغ 200 مليون دولار.

ولفت مدير مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين المضبوطين، وفق مذكرة قضائية، كان لديهم خبير مختص بالبحث عن الآثار قام بنبش الموقع والتوصل إلى تلك القطع الآثرية، مؤكداً أن الآثار تحتوي على قطع تشتمل على تمثال وأختام حجرية، إضافة إلى مخطوطة من الجلد توقع الخبراء أن تكون نسخة قديمة ونادرة من التوراة يصل عمرها إلى 1500 عام قبل الميلاد.