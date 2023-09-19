بعد اعتقاله قبل أسبوع.. استبعاد مرشح دعا "لإقليم البصرة" من انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مفوضية انتخابات محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، باستبعاد المرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن تحالف الفيحاء الفدرالي عمار سرحان من سباق الترشح، وذلك بعد أسبوع من اعتقاله من قبل قوة امنية لأسباب مجهولة.

وكان عمار سرحان، وهو ناشط مدني وقيادي في حزب الفيحاء الفيدرالي، قد تعرض للاعتقال، في 12 أيلول الجاري، من قبل قوة امنية داهمت منزله بمنطقة القبلة وسط مدينة البصرة، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال، قبل اطلاق سراحه بكفالة.

وقال المصدر في مفوضية انتخابات البصرة في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تم استبعاد سرحان لعدم استيفائه الشروط القانونية للترشح"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف المصدر أن "قرار لجنة الاستبعاد قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة".