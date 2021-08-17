بعد اعتقاله بتهمة الاختلاس .. إطلاق سراح إمام وخطيب مسجد في بغداد

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني في العراق يوم الثلاثاء إطلاق سراح رجل الدين "عداي الغريري" إمام وخطيب مسجد عمر المختار في منطقة اليرموك ببغداد.

وذكر بيان صادر عن الوقف اليوم، أن سعد كمبش رئيس الديوان تابع شخصيا، قضية اعتقال الغريري موجها الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني ، باتخاذ اللازم لإجراء السبل القانونية كافة التي تبين سلامة موقف للغريري ما أثمر عن إطلاق سراحه.

وأضاف البيان أن "كمبش شكر القضاء العراقي لعدالته ونزاهته".

وكانت وسائل اعلام عراقية قد تداولت قبل أيام بأن الغريري تم اعتقاله أثناء محاولته السفر إلى مدينة أربيل بتهمة اختلاس أموال.

ورجل الدين السني عداي الغريري ظهر منذ مدة في مقاطع فيديوية مختلفة وهو يوجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة العراقية إضافة، وإلى الشيعة الذين ينالون من عائشة بنت أبي بكر الصديق أحدى زوجات نبي الأسلام محمد.