بعد اعتداء منتسبين على صحفيين في مستشفى الهندية.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الإثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على خلفية ما حصل بين المنتسبين والإعلاميين خلال تغطية حريق مستشفى الهندية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي تابع الإجراءات التي شرعت بها فرق الدفاع المدني في مكافحة الحريق الذي اندلع يوم أمس داخل ردهة الباطنية للنساء في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء، وإخلاء المتواجدين في المستشفى، وعمل الأجهزة الأمنية المختصة أيضاً".

وأضافت، "كما تابع الغانمي بشكل شخصي ما حصل من قبل المنتسبين في شرطة محافظة كربلاء مع بعض الإخوة الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية هذا الحادث، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

واشارت الى، "التواصل من قبل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ومدير المكتب الإعلامي للوزير مع الإعلاميين والصحفيين وبيان موقف الوزير والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها، كما كان هناك تواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن، والتي أشادت بحرص الوزير على تسهيل مهمة الملاكات الإعلامية والصحفيين".

وكانت قوات الأمن اعتدت على عدد من العاملين في وسائل الإعلام ومنعتهم من تصوير ما يجري في المستشفى قبل إعلان وجود جثث.