بعد "اضطرابات الخضراء" وتعطيل الدوام.. هل ستتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين؟

شفق نيوز/ أثارت الاضطرابات التي شهدها العراق منذ يوم أمس قلقاً لدى الموظفين والمتقاعدين من احتمال تأخير تصرف رواتبهم وخاصة بعد إعلان الحكومة عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناظم الشبلي، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين لن يتغير بسبب الأحداث التي جرت مؤخرا وتعطيل الدوام".

وأضاف "الحكومة ماضية في عملها، وما حصل أمس من أحداث لن يكون لها تأثيراً يذكر، وقد حصلت أحداث سابقة مشابهة لما جرى ولم تتأثر به رواتب الموظفين والمتقاعدين".

ومنذ ظهيرة يوم أمس الاثنين، وحتى منتصف نهار اليوم، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري الذين حولوا اعتصامهم أمام مجلس النواب إلى اقتحام للقصر الحكومي وتطويق بعض المؤسسات قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات دامية سقط خلال عدد من الضحايا وعشرات المصابين من الطرفين.