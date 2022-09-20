"كهرمانة" تشعل التواصل وامانة بغداد توضح: الأعمال مازالت جارية.. صور

شفق نيوز/ أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة لا تزال جارية، مؤكدة أن الأنابيب التي تم نشرها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي لتعويض الأنابيب السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة الحادث الذي تعرض له النصب .

وذكر بيان للامانة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "نصب كهرمانة تعرض في وقت سابق لحادث بعد ارتطام احدى العجلات بالجرار وتحطيم ست منها الى جانب تعرضه للاهتزاز واضرار بانابيب توزيع المياه".

واضاف البيان، ان "فريقاً فنياً من جمعية الفنانين التشكيليين ووزارة الثقافة اطلعو على النصب كما قيم مجموعة من النحاتين تلك الأضرار ".

وبين أن "امانة بغداد تعاقدت مع الفنان والنحات العراقي الكبير عبد الحميد سعيد الزبيدي رئيس فرع النحت في معهد الفنون الجميلة سابقاً لصيانة النصب وإصلاح الأضرار"، مشيرة إلى أن "تلك الأنابيب ظهرت نتيجة ارتطام العجلة بالنصب وهي من مكونات النصب وتم استبدالها بانابيب جديدة ضمن اعمال الصيانة وستختفي تلك الأنابيب بعد وضع باقي الجرار التي تضررت" .

وتداوت منصات التواصل الاجتماعي في العراق صوراً تظهر نصب كهرمانة الشهير وسط العاصمة، وعليه انابيب خضراء في منظر وصف بأنه "غير لائق"، بالنصب المحبب لدى البغداديين.