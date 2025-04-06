بعد اشتباكات.. رسالة من سنجار إلى بغداد حول مصير إيزيديين معتقلين

شفق نيوز/ طالب المجتمع الإيزيدي المدني، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الأحد، رئيس الحكومة العراقية، بالتدخل لإطلاق سراح المقاتلين الإيزيديين المعتقلين على خلفية الاشتباكات مع قوة من الجيش العراقي.

وجاء في بيان صدر عن المجتمع الإيزيدي المدني، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "على خلفية الحادثة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 18 آذار 2025، حيث نشب سوء تفاهم بين خمسة من مقاتلينا الإيزديين ومجموعة من إخوتهم في الجيش العراقي، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين إننا نأسف بشدة لهذه الحادثة المؤلمة، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة العلاقة الأخوية التي تربط بين الإيزيديين وقواتنا الأمنية بمختلف صنوفه، وبناءً على ما سبق، فإننا نناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التدخل لمعالجة هذه القضية".

وأضاف "وذلك عبر الإفراج عن المقاتلين الخمسة الذين لا يمكن اعتبارهم سوى جنودٍ أوفياء للعراق، كان لهم دور مشهود في حماية أرضه، وأن النظر إليهم بعين العدالة والرحمة، والأخذ بالاعتبارات الإنسانية التي تحيط بالحادثة، سيعزز مناخ الثقة بين المكونات الوطنية، ويؤكد التزام حكومتكم بمبادئ الإنصاف والتسامح، خصوصاً ونحن نقترب من مناسبة دينية عظيمة، ألا وهي عيد رأس السنة الإيزيدية".

وتابع البيان "كما أننا نثمّن جهود حكومتكم في تبني مشاريع إعادة الإعمـار في سنجـار، ونطالب بتسريع تنفيذ هذه البرامج بما يضمن توفير الخدمات الأساسية، وتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، ووضع حدٍ نهائي لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تعيش في ظروف غير إنسانية صعبة".

وشهد قضاء سنجار في منتصف آذار/ مارس الماضي، اشتباكات بين قوة من الجيش العراقي ومسلحين تابعين لفصيل "اليبشه" الموالي لحزب العمال الكوردستاني في سنجار، أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين عراقيين بينهم آمر فوج في الجيش وضابط شرطة.

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى بين فترة وأخرى خلافات تصل لتبادل إطلاق النار بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وقد شكّل حزب العمال فصيلًا مواليًا له باسم "وحدات حماية سنجار"، أو اليبشه ويتلقّى هذا الفصيل رواتب من الحكومة العراقيّة بوصفه أحد الفصائل المنضوية تحت مظلّة الحشد الشعبيّ.

وقد أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، في حينها، بأن القوات الأمنية تمكنت من العثور على المهندس الزراعي الايزيدي، الذي كان قد اختُطف في وقت سابق، متروكاً في منطقة "كرسي" ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عملية البحث عن المهندس المختطف كانت السبب الرئيسي وراء الاشتباكات التي اندلعت بين القوات العراقية وعناصر من فصيل (اليبشه)، أثناء محاولتهم تجاوز نقطة تفتيش دون امتثال للأوامر الأمنية".

وأضاف أن "القوات الأمنية واصلت حملة البحث عن المتورطين في الحادثة، مما أسفر عن اعتقال خمسة عناصر من (اليبشة)، اثنان منهم أُلقي القبض عليهما داخل عجلة خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت مع القوات العراقية".