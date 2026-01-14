بعد اشتباكات الشعب.. إعفاء قادة أفواج وطرد منتسبين من سرايا السلام (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قرر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إعفاء عدد من قيادات سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار) وذلك بعد اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن قيادة الفرقة الأولى لسرايا السلام في بغداد/الرصافة، إلى جانب وثيقة صادرة عن جهاز الأمن المركزي، عن حزمة قرارات تنظيمية وانضباطية شملت إعفاء عدد من قادة الأفواج وفرض عقوبات بحق منتسبين ضمن اللواء الثالث.

وبحسب وثائق الإعفاء المؤرخة في 12 كانون الثاني 2026، فقد تقرر إعفاء خمسة من قادة الأفواج في اللواء الثالث، وهم:

حسين شهيد راضي الإمارة (قائد الفوج الأول).

مكي بداي عايج الكعداوي (قائد الفوج الثالث).

أحمد طارق بدر زبون السراي (قائد الفوج الرابع).

علي عبود جبار سعيد الساعدي (قائد الفوج الخامس).

علي قاضي علي جلاب البهادلي (قائد الفوج السادس).

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة صادرة عن جهاز الأمن المركزي لسرايا السلام، وموجهة إلى قيادة الفرقة الأولى، صدور قرار بفرض عقوبة الطرد بحق 12 منتسبًا منسوبين إلى اللواء الثالث/ الفوج الثاني، استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة/البند الأول/الفقرة (14) من التعليمات النافذة.

وضمت قائمة المشمولين بالعقوبة الأسماء التالية:

علي مؤيد مزعل كريم الساعدي

حميد فاضل حميد جابر الشويلي

سجاد عبد الزهرة عيدان الدراجي

محمد كريم طاهر حسين الكناني

يوسف عبد الأمير ذياب حسين آل زبرج

مهند محمد هاشم زيدان خلف المحمداوي

عباس عبد الكريم حسن محمد الربيع

عباس صالح عبد الواحد عاصي المحمداوي

هاشم زيدان خلف كاظم المحمداوي

جواد عبد الكاظم فارس الرفيعي

محمد عبد الأمير ذياب حسين الزرجاوي

زياد ناجي يونس رفيق التميمي

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار جاء بعد المتابعة والتدقيق، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم أصوليًا، وتعميمه على مفاصل أمنية وتنظيمية داخل التشكيل.

وحملت الوثائق تاريخ 12 كانون الثاني 2026، وتأتي في إطار ما وصفته القيادة بـ"عام التغيير".

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فجر اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على تسعة مسلحين "ادّعوا انتماءهم إلى سرايا السلام"، على خلفية حادثة "اعتداء مسلح" وقعت داخل محطة وقود في منطقة الشعب شرقي بغداد.

وأوضحت الوزارة أن قوة من الشرطة الاتحادية تدخلت بعد تلقي بلاغ بالحادث، وتعرضت لمقاومة مسلحة من قبل المتهمين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قبل السيطرة على الموقف واعتقال المتورطين، مؤكدة عدم تسجيل خسائر في صفوف القوات الأمنية واستمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.