بعد استهدافها بالهاونات.. مسؤول محلي يطمئن: الأمن مستتب في البدعة

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الجمعة، أن الوضع الأمني بمنطقة البدعة في أطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة، مستقر، وذلك عقب استهدافها بالهاونات ليلة أمس، مبيناً أن الاستهدافات أعمال فردية والأجهزة الأمنية تلاحق الجناة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، قام برفقة قيادة الشرطة وقيادة العمليات، بجولة ميدانية في منطقة البدعة بناحية كنعان بموقع حادث الاستهداف يوم امس".

وأكد رئيس المجلس خلال الجولة أن "الأوضاع الأمنية مستقرة، وأن ما حدث أعمالاً فردية ومحاولات معزولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة المحلية المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، تواصل تحقيقاتها المكثفة لملاحقة الجناة والعمل على إلقاء القبض على المنفذين".

وبيّن أن "الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية مستمرة لتعزيز الأمن، معرباً عن ثقته بأن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار بفضل الإجراءات المتخذة والمتابعة الميدانية المتواصلة".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتعرض منطقة البدعة في أطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة، ليلة أمس، لقصف بـ4 قذائف هاون، في حدث غير مسبوق منذ سنوات داخل المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مناطق أطراف كنعان بدءاً من الغابات ووصولا لمنطقة قنبر والبدعة تشهد توترا أمنيا خلال الأيام الماضية بعدما شهدت هجوما مسلحا بقاذفة (أر بي جي 7) وأسلحة متوسطة".

وأشار المصدر إلى أن "الأحداث التي تشهدها المنطقة يرجح أن تكون جنائية بسبب صراعات بين جهات هناك"، لافتا الى أن "ديالى لم تسجل سقوط قذائف هاون منذ نحو 4 سنوات".