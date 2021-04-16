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بعد استحداثها رسمياً.. محمد سكران تفك شراكتها الخدمية مع بني سعد وتتطلع لثورة خدمية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-16T12:23:20+0000
بعد استحداثها رسمياً.. محمد سكران تفك شراكتها الخدمية مع بني سعد وتتطلع لثورة خدمية

شفق نيوز/ اكدت ادارة ناحية محمد سكران جنوب غرب بعقوبة والحدودية مع بغداد، يوم الجمعة، انهاء الشراكة الخدمية مع ناحية بني سعد بعد إقرار استحداثها ناحية رسمية.

وقال مدير الناحية هادي حسين المعموري لوكالة شفق نيوز؛ ان الناحية انجزت جميع الإجراءات والالتزامات الادارية لشمولها بالموازنة المالية فور تنفيذ موازنة 2021 وإنهاء شراكتها الخدمية بالتخصيصات مع ناحية بني سعد طيلة الأعوام الماضية، لافتا إلى أن محمد سكران تتطلع لثورة خدمية وعمرانية خلال الفترات القادمة.

وأشار المعموري الى افتتاح عدد دوائر جديدة في الناحية اضافة الى الدوائر التي تحويها الناحية للبدء بمشاريع خدمية وعمرانية في عموم القطاعات والمجالات الى جانب التنسيق مع الدوائر المركزية في ديالى لتأمين جميع احتياجات دوائر الناحية الفرعية وضم 3 مقاطعات سكانية ليصبح عدد القرى التابعة للناحية أكثر من 30 قرية ما يؤمن لها موازنات سنوية اسوة بالوحدات الادارية الاخرى.

يذكر أن ناحية الإمام محمد السكران (25 كم جنوب غرب بعقوبة) أسست بعد عام 2003 وهي من الوحدات الإدارية المستحدثة وتحوي ثاني أكبر المقابر في ديالى، فضلا عن وقوعها في منطقة استراتيجية قريبة من ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة).

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