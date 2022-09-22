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بعد ازمة مياه اجتاحت المدينة.. الاستثمار تتعهد بتجهيز بسماية بخط دائمي

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-22T12:59:45+0000
بعد ازمة مياه اجتاحت المدينة.. الاستثمار تتعهد بتجهيز بسماية بخط دائمي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الخميس، أنها بصدد مد خط لتوفير الماء لمدينة بسماية جنوب شرقي العاصمة بغداد، بسبب أزمة المياه التي تعاني منها المدينة.

وشددت رئيسة الهيئة سها داود نجار، خلال اجتماع بممثلين عن دائرة ماء بغداد والجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات لمدينة بسماية، على الاستمرار في تأمين المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة دون أي انقطاع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبينت ان الهيئة ستعمل مع محافظة بغداد والجهات ذات العلاقة على توفير فرق صيانة متخصصة للعمل في محطة ماء بسماية على مدار الساعة يتم تدريبها من قبل شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع.

واشارت الى انه سيتم وضع خطط خاصة لتوفير الماء الخام للمحطة وبالكميات المناسبة لاستمرار ديمومة العمل فيها، مضيفة انه تم التوجيه بانطلاق العمل في الخط الدائمي لتجهيز الماء الخام لمدينة بسماية بما يساهم في توفير احتياجات المدينة من المياه.

وفي الآونة الأخيرة شهدت مدينة بسماية انقطاعات متكررة للماء ما أثار استياء ساكنيها، فضلاً عن التلوث الواضح في نوعية الماء المجهز للشقق في المدينة.

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