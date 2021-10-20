بعد ازدحام خانق.. إعادة فتح جسر الطابقين امام حركة المركبات

شفق نيوز/ أعادت السلطات الأمنية العراقية، فتح جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد بعد غلقه صباح يوم الأربعاء، جراء اعتصام قريب ينظمه معترضون على النتائج الأولية للانتخابات.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية أعادت فتح جسر الطابقين بعد إغلاقه صباح اليوم أمام حركة المركبات".

وأشار إلى أن "إغلاق الجسر تسبب بازدحام مروي خانق لا يزال قائما في عدة شوارع من بينها سريع البياع من قحطان باتجاه الدورة، وباتجاة باب المعظم، وتقاطع بسكولاته، وتقاطع المصافي، وباب الشرجي ساحة التحرير، إضافة إلى سريع البياع مزدحم من ساحه قحطان والمطار إلى تقاطع الدورة".

وصباح الأربعاء، قامت القوات الامنية بإغلاق الجسر المؤدي الى ساحة الحرية باتجاه مكان اعتصام الأشخاص الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكان العشرات من الأشخاص قد خرجوا في وقت سابق من صباح يوم أمس بتظاهرات منددة بنتائج الانتخابات أمام المنطقة الخضراء التي تضم دوائر حكومية حساسة، ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى سفارات دول غربية.

ونصب المحتجون خيام الاعتصام على مقربة من إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة عن رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.