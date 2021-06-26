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بعد ارتفاع إصابات كورونا.. أول قضاء عراقي يفرض قيودا جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T19:34:40+0000
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. أول قضاء عراقي يفرض قيودا جديدة

شفق نيوز/ وجه قائممقام قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار حيدر غالب، يوم السبت، بعدم إقالة مجالس العزاء بسبب الارتفاع الكبير بإصابات فيروس كورونا.

وذكر بيان لقائممقامية الشطرة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ازدياد الاصابات بكورونا، وجه رئيس المهندسين المهندس قائممقام الشطرة حيدر غالب وبعد استحصال موافقة المحافظ متولي الحسينيات والقاعات بعدم السماح باقامة الفواتح والمناسبات العامة وذلك لتقليل الاختلاط وفرص نقل المرض".

وتابع، "بخلافه يتعرض للمسائلة القانونية والغرامة". وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من انتشار مرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها "أشد وأخطر" من الموجتين السابقتين.

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