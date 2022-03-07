بعد ارتفاع الأسعار.. الداخلية تداهم أسواق بغداد وتحذر (صور)

شفق نيوز/ أجرت مديرية الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الإثنين، جولة في أسواق بغداد الرئيسة لمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأطلقت تحذيراً لـ"مستغلي الأزمات".

وقال المقدم علي اسماعيل مدير العلاقات والاعلام في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية شرعت بحملة تفتيشية واسعة في الأسواق الرئيسية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات لمتابعة غلاء الأسعار".

وأوضح أن "الحملة شملت مراكز التسوق الرئيسة والتجارية الكبيرة"، مؤكداً أنه "سيتم محاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات وإحالتهم للقضاء".

وحذر اسماعيل، من "استغلال المواطن"، مشيراً الى أن "هناك صعوداً نسبياً بالاسعار نتيجة الازمة العالمية ولكن ليس كما شهدته الاسواق حيث ارتفعت اسعار بعض المواد الى الضعف".

وطمأن المسؤول الأمني، المواطنين، ودعاهم الى عدم "الخوف والهلع وعدم الإقدام على شراء المواد وتكديسها لأن ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعارها".

وشهدت الأسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.