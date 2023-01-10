بعد ارتفاع الدولار.. برلماني يؤشر انخفاضاً بدخل الموظفين وضرراً للعمال

شفق نيوز/ كشف النائب مصطفى جبار سند، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أدى إلى انخفاض دخل الموظفين وضررا للعمال والكسبة.

وقال سند في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الصرف لهذا اليوم بلغت 162 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار شراء وبذلك يكون التضخم الحاصل بالسعر المستوردة بالدولار لهذا العام 10% مقارنةً بعام 2021، أما عند مقارنته بعام 2019 فأن التضخم الحاصل بالسلع المستوردة بالدولار بلغ 32%".

واوضح ان "التضخم يعني الارتفاع الحاصل بالسلعة مقارنة بسعرها السابق، وهذا يعني انخفاض بدخل الموظف 32% دون أن يشعر، اما الكسبة والعمال فالضرر نفسه اضافة الى تضررهم نتيجة الركود الاقتصادي والتريث الحاصل بالنشاط الاقتصادي من قبل رؤوس الأموال والمستثمرين والمقاولين نتيجة اعادة نظرهم بالدخول بالأعمال بسبب اختلاف الكلف والجدوى الاقتصادية".

وختم بالقول، إن "ذلك كله تحت انظار قادة الكتل السياسية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي".

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 160300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 159500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 160000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 159950 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.