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بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-09T05:24:13+0000
بعد اختفائه لمدة 40 عاما .. العثور على حيوان مهدد بالإنقراض جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف رئيس منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، الناشط في مجال الأهوار بمحافظة ذي قار، رعد الاسدي، يوم الأحد، عن العثور على أحد الحيوانات المهددة بالانقراض في الأهوار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال الأسدي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن " فريقا برئاسته عثر على حيوان (ركين طويل الذنب) أو ما يسمى (جرذ بني) نسبة لأحد العلماء العراقيين في مناطق الاهوار بعد بحث دام لـ5 سنوات"، لافتا إلى أن " هذا الحيوان كان آخر ظهور له قبل 40 عاماً وهو حي، وقد عثر على ثلاثة منه (متوفيات) بعد تجفيف الاهوار من قبل فريق علمي مشترك (عراقي _ فرنسي_ بريطاني) الا ان جثثه اختفت بعد حرب 2003 من متحف التاريخ الطبيعي ".

وأكد الاسدي، أن" هذا الحيوان كان موضوعا ضمن القائمة الحمراء في المنظمات الدولية المختصة بالشأن البيئي والتي تعني أن الحيوان منقرض أو مهدد بالانقراض، لكن بعد العثور عليه في احد مناطق الاهوار وجدنا الكثير منه وسنعمل على إخراجه من هذه القائمة ".

وأضاف رئيس منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، أن" هذا الإنجاز يعتبر من أروع اكتشافات الفترة الحديثة في الاهوار، وهو سيمهد للعديد من الاكتشافات البيئية في منطقة الاهوار ".

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