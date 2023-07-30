بعد احصائيات الغرق "المخيفة".. صلاح الدين تنشر مفارز امنية قرب "أنهار الموت"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأحد، عن نشر دوريات للشرطة النهرية في المناطق المحيطة بنهر دجلة والتي سجلت معدلات غرق مرتفعة خلال موسم الصيف الجاري.

وقال قائممقام تكريت، عمر الشنداح، لوكالة شفق نيوز، ان "مرابطات للشرطة النهرية انتشرت على امتداد المدن الواقعة على نهر دجلة بين تكريت وسامراء وبيجي، بعد أن شهدت تصاعداً في معدلات الغرق لم تشهده المواسم الماضية".

وأشار إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة وتردي تجهيز التيار الكهربائي والإهمال العائلي لأبنائهم رغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المعنية، كان السبب وراء تزايد حالات الغرق".

واكد على "التنسيق مع المؤسسات الدينية وأئمة المساجد والمنظمات المدنية لنشر حملات توعية وتثقيف حيال مخاطر السباحة في الأنهر الخطرة التي ابتلعت عشرات الصبية والشباب"، مبينا أن "حوادث الغرق تراوحت بين 12 - 14 حالة بين مقتربات نهر دجلة بأطراف سامراء وتكريت".

الى ذلك، اكد مختصون أن احصائية الغرق في صلاح الدين للموسم الحالي تجاوزت 22 حالة حتى الآن في عموم الوحدات الادارية.

ويلجأ الصبية والشباب للسباحة في نهر دجلة والجداول الاخرى في صلاح الدين لممارسة هواية السباحة لعدم توفر او قلة المسابح النموذجية في المحافظة.