بعد احتجاج القصابين.. قائممقام القائم: التسعيرة تراعي الظروف المعيشية في رمضان

شفق نيوز- الأنبار

في وقتٍ شهد فيه قضاء القائم إغلاق عدد من محال القصابة احتجاجاً على التسعيرة المعتمدة للحوم، أكد قائممقام القضاء، تركي محمد، يوم الثلاثاء، أن القرار جاء استناداً إلى دراسة واقعية للأسعار، وبما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "التسعيرة جرى تحديدها من قبل الإدارة المحلية وبتوجيه من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، مراعاةً للظروف المعيشية وحرصاً على دعم الشريحة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من شراء اللحوم خلال شهر رمضان".

وأضاف أن "التسعيرة جاءت بعد دراسة أسعار المواشي في علوة القضاء، فضلاً عن مراجعة أسعار شراء الأغنام وهامش الربح، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والتاجر"، مشيراً إلى أن "عدداً من القصابين أبدوا تأييدهم لها واعتبروها منصفة وتنسجم مع كلفة الشراء".

وأوضح محمد أن "الحكومة المحلية في محافظة الأنبار اتخذت قراراً بعدم إخراج المواشي خارج المحافظة، فيما أصدرت الإدارة المحلية في القائم قراراً مماثلاً يقضي بمنع خروج المواشي من القضاء، وتم تبليغ جميع السيطرات بكتاب رسمي يمنع السماح بخروج المواشي المحلية".

وأكد قائممقام القائم على أنه "لا تراجع عن هذا القرار"، لافتا إلى "تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ ومحاسبة من يتلاعب بالأسعار أو يخالف الضوابط".

وأكمل بالقول: "نعمل من أجل الفقير، ونعمل من أجل القائم، ولن نسمح باستغلال المواطنين تحت أي ظرف".

وكان عدد من أصحاب محال القصابة في قضاء القائم قد أغلقوا محالهم إلى إشعارٍ آخر، اعتراضاً على التسعيرة التي أقرتها الإدارة المحلية، مطالبين بإعادة النظر فيها.

وأصدرت قائممقامية قضاء الحبانية في محافظة الأنبار، في 15 شباط/ فبراير الجاري كتاباً رسمياً يقضي بتحديد تسعيرة جديدة للحوم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث تقرر أن يكون سعر كيلو لحم الغنم من (10 آلاف دينار) إلى (16 ألف دينار) بحسب النوعية، فيما حُدد سعر كيلو لحم العجل من (10 آلاف دينار) إلى (12 ألف دينار)، على أن تكون اللحوم من النوعيات الجيدة.