بعد احتجاجات غاضبة.. فتح مخازن الغذاء في بابل وتسليم السلة التموينية للوكلاء

شفق نيوز/ استجابت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يوم الثلاثاء، للضغوط الشعبية في محافظة بابل، وشرعت بفتح مخازنها المركزية لتوزيع مفردات السلة الغذائية.

وجاءت الخطوة عقب تظاهرات حاشدة أمام أحد المخازن، طالب خلالها المواطنون بالكشف عن أسباب التأخير وفتح تحقيق فوري بأداء فرع الشركة في المحافظة، وسط اتهامات سابقة بوجود مواد تالفة في المخازن.

وقال مدير فرع الشركة في بابل، أمير سعد عبد الامير، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المواد الموجودة صالحة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات، وهي من مناشئ معروفة ومعتمدة"، نافياً وجود "حالات فساد أو تلاعب".

وأضاف أن "الأزمة جاءت نتيجة معلومات غير دقيقة ودعاية مغرضة".

بدوره، قال المواطن أبو الحسن، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إن "فتح المخازن خطوة أولى، وسنواصل متابعة نوعية المواد لضمان مطابقتها للمواصفات"، مطالباً بـ "محاسبة المتسببين في التأخير، ومعرفة الأسباب التي حرمت العائلات من حقها الغذائي لفترة طويلة".

في المقابل، أكد عدد من وكلاء التموين أن عملية التسليم انطلقت بانسيابية، وشملت كميات من الرز والزيت والعدس والسكر، على أن تُستكمل بقية المفردات خلال الأيام المقبلة.

وتجددت الدعوات من ناشطين ومواطنين لإعادة النظر في آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية في عموم البلاد، وتحسين جودة المواد الموزعة، والتعجيل بتوزيعها في مواعيدها المحددة، حفاظاً على الأمن الغذائي لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.