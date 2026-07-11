بعد احتجاجات غاضبة.. الكهرباء ترفع حصة واسط إلى 1200 ميغاواط (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء، يوم السبت، موافقة الوزارة على تجهيز محافظة واسط بطاقة كهربائية تبلغ 1200 ميغاواط يومياً، في خطوة تأتي عقب احتجاجات شهدتها المحافظة بسبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، والموجهة إلى محافظ واسط، فإن الوزارة أوضحت أن القرار يأتي ضمن إجراءاتها الرامية إلى تحسين واقع المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين، رغم محدودية كميات الوقود والغاز المجهزة لمحطات الإنتاج، والتي لا تلبي الحاجة الكلية للمنظومة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق أفضل مستويات التجهيز الممكنة في ظل الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن محافظة واسط تُجهز حالياً بطاقة كهربائية تصل إلى 1200 ميغاواط، مع استمرار متابعة تطورات المنظومة الوطنية والعمل على زيادة معدلات التجهيز عند توفر كميات إضافية من الوقود وتحسن ظروف التشغيل.

وأغلق محتجون على تردي الطاقة الكهربائية، في واسط مبنى مجلس المحافظة، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، قبل أن تقابلهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، كما كشف ناشط، لوكالة شفق نيوز رفض ذكر اسمه، أن "المتظاهرين تعرضوا لقمع كبير، وجرى اعتقال أكثر من 10 متظاهرين".