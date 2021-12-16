بعد احتجاجات.. "سندباد لاند" تعلن موقفها من إقامة احتفالات تتزامن مع المناسبات الدينية

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة مدينة "سندباد لاند" بالعاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، أنه يدرس تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم احياء المناسبات الدينية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ انطلاقة سندباد لاند بحلتها الجديدة برؤية القائمين عليها، فهي تحمل هدف تقديم صورة السلام والمحبة لشعب الكرم والمحبة والسلام تلك الصورة التي تم تغيبها بسبب محنة الإرهاب والحروب وتراكمات الصراعات في بلدنا وعليه كان لابد أن نوصل للعالم أجمع أننا شعب يحب الحياة ويحترم الحريات والمعتقدات والثوابت المجتمعية لأهلنا أبناء هذا البلد".

واضاف ان "هدفنا الثاني هو أن نقدم الترفيه والثقافة والفنون والآداب والتكافل الإنساني والمجتمعي فتتحول سندباد لاند لبراح واسع ورائع يجمع كل الأطياف والاعراق وهذه هي صورة العراق الحقيقية التي نعرفها نحن أبنائه".

ونوه المجلس الى أن "إدارة سندباد لاند تعمل على تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم احياء المناسبات الدينية وهذا وفق نهجنا المتبع دائما وسوف نعمل على ترتيب جدول المناسبات بما لايتقاطع واحياء اي مناسبه دينية".

واحتج العشرات من المواطنين اليوم الخميس، أمام مدينة العاب سندباد لاند شرق بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المحتجين رفعوا لافتات تعبر عن رفضهم لحفلات الغناء التي تقام في مدينة الألعاب (سندباد لاند) وآخرها حفل الفنان المصري محمد رمضان.

واشار إلى ان اللافتات حملت عبارات تحذر من تكرار اقامة الحفلات الغنائية، ووصفت مقيمي هذه الحفلات بـ"انصار الشيطان".

وكان رجل الدين العراقي جعفر الابراهيمي، قد انتقد الحفلات التي تقام في مدينة بغداد، وأطلق عبارات على الفنان المصري محمد رمضان وصفت بالعنصرية، الأمر الذي دفع برمضان للرد على الابراهيمي.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات قام بها ناشطون عراقيون نددوا بتصريحات الابراهيمي، فيما يحاول أنصار رجل الدين العراقي تبرير تصريحات والدفاع عنها.