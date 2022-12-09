بعد احتجاجات دامية في الناصرية.. السوداني يعيد العمل بلجنة خاصة بالتظاهرات

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني (293)، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي.

وسقط ضحايا وجرحى خلال تصادم بين متظاهرين والجيش العراقي في الناصرية بمحافظة ذي قار، احتجوا على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

ومنذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية خصوصاً استقراراً على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم وتركزت مطالبهم على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب ذات طابع سياسي.