بعد اجتياز طوابير البنزين.. سيارة تحترق داخل محطة وقود والمرور تنوه

شفق نيوز- صلاح الدين

اندلع حريق، يوم الخميس، في سيارة داخل محطة وقود البوعجيل شمالي محافظة صلاح الدين، بعد وصولها إلى مضخات التزود بالوقود عقب ساعات من الانتظار في طابور طويل، وسط أزمة البنزين التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في إحدى السيارات داخل محطة وقود البوعجيل، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني بشكل فوري للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مرافق المحطة أو المركبات القريبة".

وأضاف أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال وقت قصير واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع"، مبيناً أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على المركبة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وفي السياق، أصدرت مديرية المرور العامة "تنويهاً" إلى المواطنين وسائقي المركبات، دعتهم فيه إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية أثناء التزود بالوقود، والدخول والخروج من المسارات المخصصة وعدم السير بعكس الاتجاه، فضلاً عن التعاون مع المفارز المرورية في تنظيم حركة دخول وخروج المركبات من محطات الوقود.