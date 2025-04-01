بعد اجتماع "طارئ".. ذي قار تعلن زيادة حصصها المائية

شفق نيوز/ أعلن مجلس ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحسن معدل تدفق المياه إلى المحافظة بعد اجتماع "طارئ" لمعالجة أزمة شح المياه. وقال رئيس المجلس عزت الناشي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات المتخذة عند سدة الكوت أسفرت عن زيادة معدل تصريف المياه في التدفق من 82م³/ثا إلى 92م³/ثا، وكذلك هناك تحسن في تدفق نهر الفرات عند منطقة الهويشلي، حيث ارتفع من 35م³/ثا إلى 40م³/ثا، وذلك بعد اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية".

وأشار إلى أن "الزيادة جاءت بعد التحجير في مقدم سد الكوت وتحجير الأنهر الزراعية المتجاوزة في ذي قار، فضلاً عن وجود إطلاقات مائية إضافية في المركز".

وأعرب رئيس المجلس عن تفاؤله بأن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأزمة، مؤكداً استمرار المتابعة مع وزارة الموارد المائيةلضماناستقرار.

وعقد مجلس محافظة ذي قار مساء أمس الاثنين على الثلاثاء جلسة طارئة لمعالجة موضوع شحة المياه في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم لوكالة شفق نيوز، إن المجلس أعلن خلال هذه الجلسة أن قضاء سيد دخيل مدينة منكوبة بسبب شح المياه فيها.

وأشار إلى، تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ، مرتضى الإبراهيمي، وعضوية نائب رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، ومديري الدوائر الحكومية المتخصصين بملف الماء في ذي قار لمتابعة الوضع في مناطق المحافظة كافة.

ونوه سليم الى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة رئيس المجلس عزة الناشي، للتنسيق مع محافظة واسط، والوقوف على الحصص المائية الخاصة بذي قار.