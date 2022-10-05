بعد اتمام عقد ب22 مليون دولار لمدة عام.. "Biznis Intel" الكندية تباشر بتأمين مطار بغداد

شفق نيوز/ باشرت شركة "Biznis Intel" الكندية، مهامها بتأمين الحماية لمطار بغداد الدولي، وذلك بعد انتهاء عقد شركة "G4s" البريطانية.

وتأسست في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في أوتاوا، أونتاريو كندا.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الشركة الكندية فازت في آب أغسطس الماضي بعقد قيمته 22 مليون دولار أمريكي لتأمين مطار بغداد الدولي، لمدة عام.

وبموجب العقد، ستوفر "Biznis Intel" التأمين من أفراد ومعدات داخل المطار، ومحطات الطيران، بالإضافة إلى المدرج ومحيط المطار، وبوابة دخول المركبات والموظفين وأمن الردهات، بالإضافة إلى إثبات هوية الأفراد والمركبات والفحص الأمني في مطار بغداد الدولي.