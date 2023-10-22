بعدما فشلت باستحصال الأموال منها.. الإعلام والاتصالات تتوعد وكلاء "كورك" بعقوبات

شفق نيوز/ توعدت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، بفرض عقوبات على وكلاء شركة "كورك تيليكوم" للاتصالات في حال استمرارهم شرائح الاتصال الخاصة بها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30/8/2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة، نود إحاطة الرأي العام العراقي".

وبينت "وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة (كورك) للاتصالات"، داعية المواطنين إلى عدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة "كورك".

وتوعدت الهيئة الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وأعلنت أنها بصدد قطع الترابط البيني بين شركة "كورك تيليكوم" وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية.